«Автомобилист» победил «Металлург», отыгравшись с 0:3

9 апреля в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина «Автомобилист» принимал «Металлург» и одержал победу со счетом 5:3.

После стартовых семи минут хозяева уступали со счетом 0:3. Никита Гребенкин поразил ворота екатеринбуржцев уже на третьей минуте. Через две минуты Александр Петунин сделал счет 2:0, а еще через две минуты Данила Юров довел дело до разгрома.

Хозяева быстро пришли в себя и уже менее чем через минуту Стефан Да Коста одну шайбу отыграл. Еще до перерыва Семен Кизимов сократил отставание до одного гола.

Во втором периоде Анатолий Голышев восстановил равновесие.

Казалось, что игра перейдет в овертайм, но за семь секунд до окончания основного времени Степан Хрипунов вывел «Автомобилист» вперед, а за секунду до финального свистка Анатолий Голышев оформил дубль и установил окончательный счет.

Счет в серии после этого матча стал 2:2. Следующая игра между соперниками пройдет в Магнитогорске 11 апреля. Ранее в финал Кубка Гагарина уже вышел «Локомотив», который обыграл «Трактор» 4:0 в серии.

Ранее российский хоккеист отказался играть в НХЛ из-за геополитической ситуации.