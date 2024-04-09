Экс-игрок ЦСКА признался, что может перейти в «Спартак»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Константин Кучаев рассказал, что рассмотрит предложение от «Спартака» в будущем. Его слова передает «Матч ТВ».

«Как я себя оценивал, я не слабее игроков, которые играют в стартовом составе ЦСКА. И не получал доверия, которое получают другие на моем месте. Если позовет «Зенит» или «Спартак»? До этого, мне кажется, очень далеко. Надо показать как‑то уровень, стабильность. Не сказал «нет»? Я вообще никогда его не говорю, потому что я знаю, как все это притягивает потом. Все может быть», — сказал Кучаев.

Кучаев закончил школу ЦСКА и на взрослом уровне выступал за основную команду. В его активе более 100 матчей за армейцев. Вместе с клубом он выиграл Кубок России в сезоне-2022/23 и серебряные медали чемпионата страны (2016/17, 2017/18, 2022/23).

В начале 2024 года Кучаев стал игроком «Пари НН». В текущем сезоне он провел за нижегородцев уже три игры и отметился одной результативной передачей. Его команда с 28 очками занимает 10-е место в чемпионате России.

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