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Российский футболист признался, что стал больше зарабатывать после начала СВО

Игравший в Польше футболист Жигулев стал больше зарабатывать после начала СВО

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ФК «Краснодар»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Илья Жигулев рассказал, что его зарплата увеличилась после начала специальной военной операции. Об этом он заявил Sport24.

«После 24 февраля курс сильно скаканул, и я на все евро, которые лежали на «Сбере», купил рубли. Тогда 1 евро стоил 129 рублей, так что вышел в плюс я прилично.

Онлайн-банк был привязан к польской сим-карте. Ее у меня заблокировали (потому что долго ей не пользовался), поэтому вывести деньги я не мог. Там лежала практически вся зарплата за полгода и сумма, которую мне выплатили в качестве компенсации за разрыв контракта», — сказал Жигулев.

Жигулев выступал за «Заглембе» с 2021 по 2022 год. Вместе с ним играл еще один российский футболист — Евгений Башкиров. Сначала клуб покинул Евгений, через какое-то время поляки решили разорвать контракт по обоюдному согласию и с Ильей после начала событий на Украине.

Жигулев является воспитанником «Краснодара». С сентября 2022 года полузащитник выступает за «Пари НН». В текущем сезоне он провел в чемпионате России 13 матчей, отметившись одной результативной передачей.

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