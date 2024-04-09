Российский футболист признался, что стал больше зарабатывать после начала СВО

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Илья Жигулев рассказал, что его зарплата увеличилась после начала специальной военной операции. Об этом он заявил Sport24.

«После 24 февраля курс сильно скаканул, и я на все евро, которые лежали на «Сбере», купил рубли. Тогда 1 евро стоил 129 рублей, так что вышел в плюс я прилично.

Онлайн-банк был привязан к польской сим-карте. Ее у меня заблокировали (потому что долго ей не пользовался), поэтому вывести деньги я не мог. Там лежала практически вся зарплата за полгода и сумма, которую мне выплатили в качестве компенсации за разрыв контракта», — сказал Жигулев.

Жигулев выступал за «Заглембе» с 2021 по 2022 год. Вместе с ним играл еще один российский футболист — Евгений Башкиров. Сначала клуб покинул Евгений, через какое-то время поляки решили разорвать контракт по обоюдному согласию и с Ильей после начала событий на Украине.

Жигулев является воспитанником «Краснодара». С сентября 2022 года полузащитник выступает за «Пари НН». В текущем сезоне он провел в чемпионате России 13 матчей, отметившись одной результативной передачей.

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