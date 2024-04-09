На Украине освободили от мобилизации футболистов пяти клубов

Министерство спорта Украины включило в список освобожденных от мобилизации футболистов киевского «Динамо», «Шахтера», «Кривбасса», «Оболони» и «Днепра-1», передает издание «Страна».

Приказ об освобождении от мобилизации датирован 27 марта.

15 ноября 2023 года появилась информация о том, что украинский футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик внесен в список уклонистов. Также в список внесены Анатолий Трубин, выступающий за португальскую «Бенфику», Илья Забарный из английского «Борнмута» и футболисты испанской «Жироны» Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Всего в списке находятся 304 спортсмена, которые должны были вернуться на Украину после сборов или соревнований, но не сделали этого.

В турнирной таблице чемпионата Украины лидирует «Шахтер», набрав 49 очков. «Кривбасс» располагается на втором месте, имея в активе 47 баллов. Киевское «Динамо» идет на третьей строчке, набрав 45 баллов.

«Днепр-1» набрал 42 балла и располагается на четвертом месте. «Оболонь» с 18 очками идет на 13-м месте.

Ранее «Оболонь» выступила с заявлением по слухам о массовом призыве игроков в ВСУ.