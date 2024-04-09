Паскаль Янсен не возглавит «Спартак» из-за политических причин

Нидерландский журналист Ник Кок заявил, что Паскаль Янсен не заменит Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского «Спартака», передает Sport24.

«Это тренер для внутреннего рынка. Учитывая политическую ситуацию, Янсен вряд ли возьмет на себя такой большой проект, как «Спартак», — сказал Кок.

Паскаль Янсен на данный момент возглавляет нидерландский «АЗ Алкмар». Его команда идет на четвертом месте в чемпионате Голландии. От лидирующего ПСВ «АЗ Алкмар» отделяет 26 очков.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

Ранее стало известно, кого лоббирует глава МИД РФ Сергей Лавров на пост тренера «Спартака».