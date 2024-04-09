Стало известно, что нужно Горячкиной для победы на турнире претенденток

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин оценил перспективы россиянки Александры Горячкиной на турнире претенденток в Торонто. В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что для итогового успеха ей необходимо выходить за рамки привычной ей игры и рисковать.

«Несмотря на лидерство китаянки, она какой-то суперигры не показывает. Она очень удачливая, спасла практически безнадежную позицию против Лагно. Но считать, что ей что-то подадут на блюде, не стоит, нужно просто набирать свои очки. А как их набирать, за счет чего? Нужно где-то рисковать. Хотя, конечно, это не очень в стиле Горячкиной. Но если она хочет выиграть турнир, ей придется рисковать, по-другому не победить. Да, второе место — хорошо, но на турнир претенденток приезжают, чтобы выиграть.

И рисковать для нее будет самой трудной задачей. Она любит играть позиционно, спокойно, наращивая преимущество, отлично играет эндшпиля. Но чтобы побеждать, нужно показывать не просто хорошую игру, а очень хорошую, местами — даже выдающуюся», — считает Смагин.

После четырех туров в турнире претенденток лидирует китаянка Тань Чжунъи. Горячкина, набравшая на полбалла меньше, идет на втором месте: она трижды сыграла вничью, а также одержала победу над украинкой Анной Музычук. Следующей соперницей Горячкиной будет Конеру Хампи из Индии, эта игра состоится во вторник, 9 апреля. Отметим, что еще одна представительница России, Екатерина Лагно с двумя баллами идет на четвертой строчке. В пятом туре ей предстоит сыграть с китаянкой Лэй Тинцзе.

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