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Телеведущая Лопырева оценила работу Карпина цитатой Кеннеди

Телеведущая Лопырева оценила работу Карпина в сборной России цитатой Кеннеди

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российская телеведущая Виктория Лопырева оценила работу главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, отметив, что он не унывает в сложные для страны времена, передает «Спорт-Экспресс».

«Тут вспоминается фраза Джона Кеннеди: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для нее», — добавила Лопырева.

21 марта сборная России в Москве разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. Матч РоссияПарагвай, запланированный на 25 марта, был отменен в целях безопасности из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сборная России поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА.

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Футбол. Чемпионат России
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