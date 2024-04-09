Черчесов рассказал, зачем доставляет неудобства игрокам

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов заявил, что доставляет игрокам неудобства, чтобы повысить их уровень, передает «Матч ТВ».

«Чтобы повысить уровень игрока, я должен доставить ему неудобство. Игрок не знает, что тренеру иногда тяжело это делать. Если ты какие‑то вещи в этой профессии не будешь делать, значит, ты в ней чужой», — сказал Черчесов.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Черчесов может возглавить иностранную сборную.