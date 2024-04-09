Назван второй снайпер НХЛ после Овечкина

Российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов поделился мнением о своем одноклубнике Остоне Мэттьюсе, который в матче с «Питтсбургом» повторил достижение Александра Овечкина по заброшенным шайбам за один регулярный сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в XXI веке (65), передает сайт НХЛ.

«Да, Остон — снайпер. Думаю, Остон второй после Ови. По-настоящему классный снайпер», — сказал Самсонов.

Абсолютный рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (92).

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 73 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 29 шайб и отдал 33 результативные передачи. 10 апреля «Вашингтон» сыграет с «Детройтом». Матч начнется в 2.00 по московскому времени.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Артемий Панарин вошел в историю НХЛ.