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«На него рассчитывать не стоит»: российского игрока «Зенита» раскритиковали за игру

Комментатор Орлов признался, что не верит в игрока «Зенита» Ахметова

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Комментатор Геннадий Орлов предположил, как «Зенит» может справиться с потерей Вендела в матче против «Краснодара». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Вендел получил желтую карточку и теперь пропустит важнейший матч с «Краснодаром». Непрофессионально с его стороны! Моя версия? Тренерам виднее. Но если поправится Дуглас Сантос, то его можно использовать в середине поля. Он же играл уже на этой позиции, хорошо получалось. Ахметов? Нет, в него я не особо верю. Увы, не убеждает. На него рассчитывать не стоит», — сказал Орлов.

Вендел пропустит матч с «Краснодаром» из-за перебора желтых карточек. Игра между соперниками пройдет 13 апреля.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидировать продолжает «Зенит», который в этом туре переиграл «Балтику» (44 очка). Вторым идет «Краснодар» (43 очка). Команда Мурада Мусаева обыграла «Пари НН» со счетом 4:3. Тройку замыкает «Динамо» (38 очков). Бело-голубые уступили «Спартаку» 1:2.

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