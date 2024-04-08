Стало известно, кого лоббирует глава МИД РФ на пост тренера «Спартака»

Журналист Иван Карпов заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров лоббирует Станислава Черчесова на пост главного тренера московского «Спартака». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Также он заявил, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцин поддерживает кандидатуру экс-тренера «Краснодара» Владимира Ивича на эту должность. А спортивный директор клуба Томаш Амарал и вице-президент «Лукойла» по финансам Павел Жданов выступают за приглашение Паскаля Янсена из голландского «АЗ Алкмар».

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

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