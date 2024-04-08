Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, кого лоббирует глава МИД РФ на пост тренера «Спартака»

Журналист Карпов: глава МИД РФ Лавров хочет видеть Черчесова тренером «Спартака»

close
100%
Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

Журналист Иван Карпов заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров лоббирует Станислава Черчесова на пост главного тренера московского «Спартака». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Также он заявил, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцин поддерживает кандидатуру экс-тренера «Краснодара» Владимира Ивича на эту должность. А спортивный директор клуба Томаш Амарал и вице-президент «Лукойла» по финансам Павел Жданов выступают за приглашение Паскаля Янсена из голландского «АЗ Алкмар».

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

Ранее Титов назвал ужасным футбол в исполнении «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами