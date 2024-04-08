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Российский хоккеист стал звездой недели в НХЛ

Кучеров стал первой звездой недели в НХЛ, Панарин — третьей

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала лучших игроков по итогам минувшей недели в регулярном чемпионате.

Третьей звездой стал российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Форвард набрал 8 очков (2+6) в 4 матчах.

Второй звездой назван нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, у которого 6 очков (5+1) в 4 играх.

Первой звездой недели был признан российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Форвард в четырех матчах регулярного чемпионата записал в свой актив одну заброшенную шайбу и девять результативных передач.

Кучеров упрочил свое лидерство в гонке бомбардиров, оторвавшись от Натана Маккиннона на три очка.

Российский форвард провел в текущем сезоне НХЛ 76 матчей, отметившись 43 заброшенными шайбами и 93 результативными передачами. На втором месте идет нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 133 очка (48+85). Тройку лучших замыкает канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 130 очками (31+99). В топ-5 лучших бомбардиров входит российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Он идет на четвертом месте, в его активе 115 очков (46+69).

Ранее Ковальчука призвали завершить карьеру хоккеиста.

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