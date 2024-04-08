«Спартак» раскритиковали за то, что руководство не позаботилось о замене Промеса

Комментатор Геннадий Орлов считает, что руководство «Спартака» просчиталось в ситуации с Квинси Промесом. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Конечно, без Промеса тяжело. Но тут стоит говорить о стратегическом просчете руководства «Спартака». Ошибка! Ну ясно же: человек попал в скандальную историю, которая может закончиться для него плохо. Ну так наигрывайте состав без него, нарабатывайте план Б! Зачем же вы до последнего надеялись на Промеса? Не наиграли другие варианты. Отсюда такие проблемы в организации игры», — сказал Орлов.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

Ранее в «Динамо» порадовались отсутствию Промеса перед очным матчем.