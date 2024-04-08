Стал известен первый финалист Кубка Гагарина

8 апреля в четвертом матче полуфинальной серии «Трактор» принимал «Локомотив» и потерпел поражение со счетом 0:3.

На 11-й минуте встречи гости открыли счет. Отличился Мартин Гернат. В начале второго периода Артур Каюмов увеличил преимущество своей команды. Сергей Андронов в этом же игровом отрезке сделал счет 3:0.

Благодаря этой победе ярославцы вышли в финал Кубка Гагарина. Предыдущие три полуфинальные встречи завершились также победой «Локомотива».

Во втором полуфинале «Металлург» играет с «Автомобилистом». Перевес на стороне магнитогорцев 2:1.

В прошлом сезоне ярославцы оступились в четвертьфинале. Тогда команда проиграла ЦСКА в семиматчевом противостоянии.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей, они вылетели в первом раунде.

Ранее экс-тренер сборной России рассказал, кто выиграет Кубок Гагарина в этом сезоне.