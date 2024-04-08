Названа главная сложность турнира претендентов для Непомнящего

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин оценил перспективы Яна Непомнящего на турнире претендентов. В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что российскому гроссмейстеру предстоит тяжелая концовка.

«У него очень трудный финиш по жеребьевке. Последнюю партию турнира он будет играть черными с [Фабиано] Каруаной. Но трудно сказать, как у того же Каруаны, который представляется главным конкурентом Яна, будет дальше складываться ситуация. Пока все играют неплохо, но такого, чтобы кто-то показывал суперигру, нет.

Эта вязкая игра Яну на руку. Он лидирует; для того, чтобы его догнать, надо рисковать, а чтобы перегнать, — рисковать еще больше. А это чревато поражение, как мы заметили на примере того же Видита [Гуджрати], который получил два нуля и, вполне возможно, на этом не остановится. Все довольно сложно», — считает Смагин.

Непомнящий лидирует в турнире претендентов после четырех туров. Он одержал две победы и дважды сыграл вничью, набрав в сумме три очка. Его следующим соперником будет индус Рамешбабу Прагнанандха, их партия состоится во вторник, 9 апреля.

Ранее в ФШР заявили, что статистика турнира претендентов говорит в пользу Непомнящего.