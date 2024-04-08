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Названа тройка претендентов на «Золотой мяч»

Goal назвал Беллингема главным фаворитом на получение «Золотого мяча»

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Fifa Ballon d'Or/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Портал Goal представил обновленную версию рейтинга претендентов на получение «Золотого мяча» в 2024 году.

Фаворитом премии был назван футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем. В этом сезоне англичанин в чемпионате Испании провел 23 матча, отметившись 16 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его команда лидирует в Ла Лиге, опережая ближайшего преследователя на восемь очков. Также английский полузащитник оформил 4+4 в шести матчах Лиги чемпионов.

На второе место в рейтинге портал поставил французскую звезду «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Нападающий в 25 матчах чемпионата Франции забил 24 мяча и отдал шесть результативных передач. «ПСЖ» также является лидером Лиги 1.

Тройку главных претендентов замкнул Филип Фоден из «Манчестер Сити». Полузащитник провел в чемпионате Англии 30 матчей, записав на свой счет 14 забитых голов и семь результативных передач. Он — второй бомбардир команды после Эрлинга Холанда.

Также в пятерку претендентов вошли два игрока «Ман Сити». Это Эрлинг Холанд и Родри.

Ранее легендарный бразильский футболист заявил, что Неймар может перейти в «Зенит».

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