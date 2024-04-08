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В ФШР заявили, что статистика турнира претендентов говорит в пользу Непомнящего

Шахматист Смагин считает, что Непомнящий переигрывает соперников психологически

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин оценил выступления Яна Непомнящего на турнире претендентов в канадском Торонто. В комментарии «Газете.Ru» Смагин положительно высказался об игре Яна, заметив, что он переигрывает соперников в том числе психологически.

«В первую очередь, надо иметь в виду, что Ян в турнире претендентов не просто опытный боец, а человек, который в нем уже дважды выигрывал. Поэтому он прекрасно знает, как надо строить стратегию на турнире, как выбирать тактику на определенные туры. Вряд ли он что-то будет перестраивать, тем более, у него все идет удачно.

С чисто шахматной составляющей, Ян вроде бы ничего выдающегося не показывает, иногда ошибки совершает. Но мне кажется, что он психологически переигрывает соперников, потому что он навязывает им игру, которая для них некомфортна, даже ценой собственного риска. И в партии с Фируджей он пошел на очень неясную позицию, и с Видитом играл эндшпиль, не сулящий никаких перспектив. Но именно этот подход, в конечном счете, оказался решающим. Он одержал две важнейшие победы, лидирует в турнире, смело смотрит в будущее.

Вообще, статистика выступает за него. Во всех турнирах претендентов те, кто лидировал после четырех туров, становились победителями. Понятно, что рано или поздно все случается, но будем надеяться, что эта статистика на Яне не прервется», — сказал Смагин.

Непомнящий лидирует в турнире претендентов после четырех туров. Он одержал две победы и дважды сыграл вничью, набрав в сумме три очка. Его следующим соперником будет индус Рамешбабу Прагнанандха, их партия состоится во вторник, 9 апреля.

Ранее были названы аутсайдеры шахматного турнира претендентов.

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