Названы судейские ошибки в матче «Динамо» — «Спартак»

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Захаров оценил действия главного арбитра матча 23-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» — «Спартак» Кирилла Левникова. В комментарии Legalbet Захаров заметил, что рефери допустил ряд ошибок, за которые может быть наказан.

«Левников провел очень ровно первый тайм. Во второй половине встречи он стал больше ошибаться и немного поплыл. Эпизод с пенальти вопросов не вызывает, очень простой момент. Он и его ассистент нарушения не видели, но, посмотрев эпизод по телевизору, быстро приняли правильное решение. Пенальти в ворота «Спартака» был вне всяких сомнений», — констатировал Захаров.

При этом специалист остался в недоумении из-за того, что во втором тайме за аналогичное нарушение со стороны «Спартака» не был назначен штрафной. По мнению Захарова, Левников занял неправильную позицию и не видел касания мяча рукой. Коллеги на VAR же не могли ему подсказать, поскольку, согласно регламенту, не должны вмешиваться в такие эпизоды.

Захаров допустил, что из-за этого момента в отношении Левникова могут последовать санкции. При этом, считает эксперт, арбитр хорошо отработал матч и способствовал тому, что дерби получилось ярким.

«Спартак» одержал волевую победу над «Динамо» со счетом 2:1. Пропустив в дебюте встречи с пенальти, во втором тайме красно-белые ответили дублем Александра Соболева. Благодаря этой победе «Спартак» набрал 35 очков и идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 38 баллами остается на третьей строчке.

Ранее игрок «Динамо» встал на защиту партнера, которого обвинили в проигрыше «Спартаку».