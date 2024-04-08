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Стало известно, что нельзя будет делать украинским спортсменам на Олимпиаде

НОК Украины: спортсменам запретят фото и рукопожатие с россиянами на ОИ

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kovop/Shutterstock

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины разрабатывает протокол поведения спортсменов с атлетами из России на летней Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

«Не поздравлять друг друга, конечно, не стоять на каких-то общих фото, не давать общие интервью, конечно, не пожимать руку. Сейчас мы решим последние вопросы, и протокол будет утвержден», — сказал президент НОК Украины Вадим Гутцайт.

Также он добавил, что согласование протокола произойдет с международными спортивными федерациями, чтобы избежать проблем для украинских спортсменов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Ранее сообщалось, что вода в Сене не соответствует критериям для проведения Олимпиады.

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