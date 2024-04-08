Соболев объяснил дубль «Динамо» любовью к компьютерным играм

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» заявил, что смог забить два похожих гола благодаря киберспорту. Его слова приводит пресс-служба красно-белых.

«Два практически идентичных мяча? Ну да, я же в компьютер играю, Сtrl+C и Ctrl+V нажал, и поехали (смеется). Это просто работа нападающего, идти на добивание. Я всегда иду на добивание и верю, что вратарь может не так отбить или немного ошибиться. Это моя работа», — заявил Соболев.

Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 2:1. На пятой минуте матча счет открыл Луис Чавес. Футболист «Динамо» реализовал пенальти. Во втором тайме Александр Соболев сделал дубль и принес победу красно-белым.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 38 баллов. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», имея в активе 44 очка. На втором месте идет «Краснодар», набрав 43 очка.

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