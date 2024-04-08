Lada Sport Rosneft представила состав команды на 2024 год

Спортивная гоночная команда Lada Sport Rosneft в онлайн-формате представила состав команды на 2024 год, а также цели и задачи на сезон, сообщает пресс-служба «Роснефти».

В 2024 году Lada Sport Rosneft примет участие в трех дисциплинах. В Российской серии кольцевых гонок команда примет участие в классах «Туринг» и «Супер-Продакшн», а также пилоты заявлены на международное ралли «Шелковый путь». Перед международным ралли пилоты проведут тестовые заезды в рамках чемпионата и кубка России по ралли-рейдам. Все машины команды Lada Sport Rosneft используют спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing.

Также в 2024 году 6 пилотов картинговой команды из главной академии Lada Sport Rosneft примут участие в чемпионате и первенстве России.

Генеральным спонсором команды с 2015 года выступает «Роснефть».

Ранее команда Lada Sport Rosneft подтвердила звание чемпиона российской серии кольцевых гонок.