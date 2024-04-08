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Тарпищев ответил Позднякову по поводу теннисистов-иноагентов

Глава ФТР Тарпищев заявил, что российские теннисисты являются патриотами

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Анна Сафонова/«Газета.Ru»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в интервью «Матч ТВ» заявил, что российские теннисисты являются истинными патриотами своей страны.

По его словам, ни один отечественный теннисист не сменил спортивное гражданство за последнее время.

«У нас никто не убежал, все играют за страну. Все наши теннисисты — патриоты России. Одни плюсы. Я испытываю за них чувство гордости. Мы лучшие послы мира. Мы играем везде и достигаем результатов. Армия болельщиков нашего тенниса только возросла», — заявил Тарпищев.

5 апреля глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о том, что российских теннисистов, которые выступят на Играх в Париже, надо называть командой иноагентов.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Дарья Касаткина проиграла в финале турнира в Чарльстоне.

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