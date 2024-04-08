Защитник «Динамо» не исключил победы клуба в чемпионате России

Защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что бело-голубые сохраняют шансы на победу в чемпионате России, несмотря на шестиочковое отставание от петербургского «Зенита». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Все зависит от каждой последующей игры. Если мы будем показывать свой футбол с правильным подходом и достигать того результата, которого мы хотим, то все возможно», — заявил уругваец.

Встреча, которая прошла 7 апреля на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». На пятой минуте матча счет открыл Луис Чавес. Футболист «Динамо» реализовал пенальти. Во втором тайме Александр Соболев сделал дубль и принес победу красно-белым.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 38 баллов. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», имея в активе 44 очка. На втором месте идет «Краснодар», набрав 43 очка.

Ранее в Петербурге высмеяли возможную отставку Абаскаля из «Спартака».