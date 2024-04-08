Стало известно, когда могут уволить Абаскаля

Ближайшее заседание совета директоров московского «Спартака» запланировано на 9 апреля, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, на заседании может быть объявлено об увольнении главного тренера Гильермо Абаскаля, который вместе со своей командой добился волевой победы в центральном матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо».

Встреча, которая прошла 7 апреля на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». На пятой минуте матча счет открыл Луис Чавес. Футболист «Динамо» реализовал пенальти. Во втором тайме Александр Соболев сделал дубль и принес победу красно-белым.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 38 баллов. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», имея в активе 44 очка. На втором месте идет «Краснодар», набрав 43 очка.

Ранее легенда «Зенита» вынес приговор московскому «Динамо».