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Легенда «Зенита» вынес приговор «Динамо»

Экс-игрок «Зенита» Радимов: «Динамо» выпало из чемпионской гонки в РПЛ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил, что московское «Динамо» после поражения от «Спартака» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) лишилось шансов на золотые медали.

«Команда проиграла золотую гонку. Без вратаря нельзя претендовать на чемпионство. Когда человеку 28 лет, то это не случайно. Человек сидит на теплом месте, ему ничего не надо, а тут ему доверили такую ответственность. Вот и пожалуйста», — заявил Радимов.

Встреча, которая прошла 7 апреля на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». На пятой минуте матча счет открыл Луис Чавес. Футболист «Динамо» реализовал пенальти. Во втором тайме Александр Соболев сделал дубль и принес победу красно-белым.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 38 баллов. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», имея в активе 44 очка. На втором месте идет «Краснодар», набрав 43 очка.

Ранее Владислав Радимов назвал ключевую потерю «Зенита» перед игрой с «Краснодаром».

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