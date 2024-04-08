Бывшую девушку вратаря Лещука обвинили в колдовстве против «Динамо»

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер» связал результативные ошибки голкипера московского «Динамо» Игоря Лещука в дерби против «Спартака» с нечистыми силами.

По его мнению, бело-голубых заколдовала Полина Лысенко, бывшая девушка Игоря Лещука и экс-пресс-атташе клуба.

«В свое время говорили, что над «Динамо» висит проклятье жены Юрия Севидова. Вот в этом году висит проклятье Полины Лысенко (смеется). Она заколдовала «Динамо», они не получат медали», — заявил Радимов.

Встреча, которая прошла 7 апреля на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака». На пятой минуте матча счет открыл Луис Чавес. Футболист «Динамо» реализовал пенальти. Во втором тайме Александр Соболев сделал дубль и принес победу красно-белым.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 38 баллов. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», имея в активе 44 очка. На втором месте идет «Краснодар», набрав 43 очка.

Ранее в «Спартаке» объяснили везением волевую победу над «Динамо».