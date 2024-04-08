В «Динамо» рассказали о реакции на ошибки Лещука в игре со «Спартаком»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что команда поддержала голкипера Игоря Лещука, допустившего две результативные ошибки, которые привели к поражению. Его слова приводит «Матч ТВ»

«Непростые моменты бывают у всех. Кто не ошибается? Давайте не будем на этом зацикливаться. В раздевалке поддержали его», — заявил Тюкавин.

Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 2:1. На пятой минуте матча счет открыл Луис Чавес. Футболист «Динамо» реализовал пенальти. Во втором тайме Александр Соболев сделал дубль и принес победу красно-белым.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 38 баллов. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», имея в активе 44 очка. На втором месте идет «Краснодар», набрав 43 очка.

Ранее в «Динамо» заявили о выходе из борьбы за чемпионство.