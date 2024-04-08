Панарин вошел в историю НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал четвертым российским игроком в истории, которому покорилась отметка в 115 очков за сезон. Об этом сообщает Quant Hockey.

Данную планку Панарин преодолел в матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Мэдисон сквер гарден» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2. Российский форвард в игре заработал четыре очка за результативность, забросив шайбу и отдав три голевые передачи.

Таким образом, на счету Панарина стало 115 очков, что позволяет ему занимать четвертое место в списке лучших бомбардиров лиги. Этот результат превышает наилучшие показатели в карьере Евгения Малкина (113 очков, сезон-2008/09) и Александра Овечкина (112 очков, сезон-2007/08).

Помимо Панарина, 115 и более очков среди россиян набирали Никита Кучеров, Александр Могильный и Сергей Федоров.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов преодолел рубеж в 40 шайб за регулярный чемпионат НХЛ.