В «Динамо» объяснили поражение от «Спартака»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака» заявил, что команде не хватило реализации моментов для достижения результата. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Не хватает трех очков. Команда сыграла хорошо в защите, мы не пускали соперника к своим воротам, два гола мы им просто подарили. Мы должны были реализовывать свои моменты и спокойно доигрывать матч, ведя в счете. Нам не хватило последнего удара, тяжело говорить после такого поражения. Команда дала много позитива, но уходить с поля проигравшим очень неприятно», — заявил Личка

Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 2:1. На пятой минуте матча счет открыл Луис Чавес. Футболист «Динамо» реализовал пенальти. Во втором тайме Александр Соболев сделал дубль и принес победу красно-белым.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 38 баллов. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», имея в активе 44 очка. На втором месте идет «Краснодар», набрав 43 очка.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ.