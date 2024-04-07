Салах установил несколько рекордов в матче против «Манчестер Юнайтед»

Футболист английского «Ливерпуля» Мохамед Салах отличился в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Юнайтед» и установил несколько рекордов.

Египтянин забил больше всех мячей в ворота «Юнайтед» в рамках АПЛ (11), забил наибольшее число мячей в ворота «МЮ» на «Олд Траффорд» в АПЛ (6). А также он стал рекордсменом по числу матчей АПЛ с голами в ворота «Манчестер Юнайтед» подряд (4).

Встреча завершилась со счетом 2:2.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, набрав 49 очков. «Ливерпуль» располагается на второй строчке, набрав 71 очко. Лидирует в чемпионате лондонский «Арсенал», опережая «Ливерпуль» по дополнительным показателям. На третьей строчке расположился «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 70 очков.

В зоне вылета АПЛ располагаются «Лутон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед».

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас». Встреча состоится 14 апреля. Команды выйдут на поле в 16.00 по московскому времени. «Манчестер Юнайтед» 13 апреля сыграет с «Борнмутом». Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

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