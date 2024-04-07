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Российский лыжник Девятьяров: МОК ставит такие условия, что ты должен родину продать

Лыжник Девятьяров: иностранным спортсменам скучно без россиян

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Андрей Аносов/СБР/РИА Новости

Советский и российский лыжник, олимпийский чемпион Михаил Девятьяров раскритиковал условия, которые Международный олимпийский комитет (МОК) выдвигает российским спортсменам, передает «Комсомольская правда».

«Такие условия поставили, что ты должен родину продать. Надо было сразу сказать «нет».. Я думаю, им без нас скучно. Россиян нет, поэтому они призовые получают больше. Для кого-то это нормально, но не для сильных атлетов», — сказал Девятьяров.

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также им запрещено участвовать в церемонии открытия.

Ранее глава комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал к урегулированию разногласий касательно участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

Ранее МОК обвинили в защите американских интересов.

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