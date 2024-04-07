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В РФС назвали «Спартак» «раздражителем» для всех команд

Почетный президент РФС Колосков назвал «Спартак» раздражителем для любой команды

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отказался называть дерби московских «Спартака» и ЦСКА самым принципиальным в Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова Колоскова приводит Legalbet.

«Матч между «Спартаком» и ЦСКА уже ушел на второй план. В мое время одним из самых принципиальных противостояний была встреча «Спартака» с «Динамо». Но ситуация меняется.

На сегодняшний день «Спартак» является раздражителем для любой команды. Любой матч красно-белых с топовыми соперниками — общезначимый и одинаково принципиальный», — сказал Колосков.

В сезоне-2023/24 «Спартак» один раз встречался с ЦСКА — на своем поле в рамках 11-го тура РПЛ. Та встреча завершилась боевой ничьей (2:2).

За ЦСКА дубль оформил сербский защитник Милан Гаич. За «Спартак» забили Квинси Промес и бывший игрок армейцев Хесус Медина.

Следующее дерби между этими командами состоится 25 апреля на поле ЦСКА.

Ранее тренер «Спартака» Абаскаль предложил сделать ворота побольше.

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