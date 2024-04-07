«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, которая прошла в Манчестере, завершилась со счетом 2:2.

В составе «Манчестер Юнайтед» точными ударами отметились Бруну Фернандеш и Кобби Майну. За «Ливерпуль» мячи забили Луис Диас и Мохамед Салах, который реализовал пенальти.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место, набрав 49 очков. «Ливерпуль» располагается на второй строчке, набрав 71 очко. Лидирует в чемпионате лондонский «Арсенал», опережая «Ливерпуль» по дополнительным показателям. На третьей строчке расположился «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 70 очков.

В зоне вылета АПЛ располагаются «Лутон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед».

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас». Встреча состоится 14 апреля. Команды выйдут на поле в 16.00 по московскому времени. «Манчестер Юнайтед» 13 апреля сыграет с «Борнмутом». Матч начнется в 19.30 по московскому времени.

Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

Ранее был назван самый принципиальный соперник «Манчестер Юнайтед».