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«Зенит» вернул себе лидерство в РПЛ

«Зенит» обыграл «Балтику» и вернул себе лидерство в РПЛ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Петербургский «Зенит» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл калининградскую «Балтику».

Встреча завершилась со счетом 1:0.

В составе сине-бело-голубых точным ударом отметился Педро, который отличился на 42-й минуте.

«Зенит» после этой победы вернул себе лидерство в чемпионате России, набрав 44 очка. Второе место занимает «Краснодар», имея в активе 43 балла. Третью строчку занимает московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички набрали 38 очков.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят предстоящий чемпионат Европы.

В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде с «Краснодаром». «Балтика» отправится на выезд в Грозный, где сыграет с «Ахматом».

Ранее сборная России поднялась на три строчки в рейтинге ФИФА.

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