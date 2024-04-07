Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Федерации тенниса России заявили, что слова некоторых людей переходят грань

Федерация тенниса России: высказывания некоторых людей переходят грань

close
100%
Meduza

В Федерации тенниса России (ФТР) заявили, что в отечественном спорте наблюдается неоднозначная ситуация, которая сложилась в последнее время и стала предметом массовых обсуждений.

«К сожалению, высказывания некоторых участников этих обсуждений переходят грань допустимого. Эти высказывания затрагивают не только интересы, но и человеческое достоинство атлетов», — говорится в заявлении.

В ФТР отметили, что организация смогла обеспечить отбор россиян на самые престижные соревнования, а многочисленная армия болельщиков испытывает гордость за их достижения.

5 апреля глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о том, что российских теннисистов, которые выступят на Играх в Париже, надо называть командой иноагентов.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее министр спорта Олег Матыцин призвал уважать тех, кто завоевал право выступать на Играх.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами