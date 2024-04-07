В Федерации тенниса России заявили, что слова некоторых людей переходят грань

В Федерации тенниса России (ФТР) заявили, что в отечественном спорте наблюдается неоднозначная ситуация, которая сложилась в последнее время и стала предметом массовых обсуждений.

«К сожалению, высказывания некоторых участников этих обсуждений переходят грань допустимого. Эти высказывания затрагивают не только интересы, но и человеческое достоинство атлетов», — говорится в заявлении.

В ФТР отметили, что организация смогла обеспечить отбор россиян на самые престижные соревнования, а многочисленная армия болельщиков испытывает гордость за их достижения.

5 апреля глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о том, что российских теннисистов, которые выступят на Играх в Париже, надо называть командой иноагентов.

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее министр спорта Олег Матыцин призвал уважать тех, кто завоевал право выступать на Играх.