Игрок «Факела» назвал приятный момент после разгромного поражения от ЦСКА

Защитник воронежского «Факела» Василий Черов заявил, что ему было приятно забить голкиперу московского ЦСКА Игорю Акинфееву в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Это правда, что Акинфееву особенно приятно забивать? Это лучший вратарь в российской истории. Приятно, но лучше бы мы выиграли», — сказал Черов.

ЦСКА одержал победу со счетом 4:1.

В первом тайме с передачи Ивана Облякова счет открыл нападающий Тамерлан Мусаев. Новичок красно-синих впервые вышел в стартовом составе московской команды в чемпионате России.

В середине второго тайма Иван Обляков, благодаря передаче Виктора Давилы, отличился сам. На 75-й минуте Мусаев записал на свой счет результативную передачу. Голом отметился Аббос Файзуллаев. На последней минуте отличился Федор Чалов с передачи Кирилла Глебова. На четвертой добавленной минуте один мяч отыграл Черов.

Ранее в ЦСКА объяснили, как разгромили «Факел».