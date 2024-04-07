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Игрок «Факела» назвал приятный момент после разгромного поражения от ЦСКА

Игрок «Факела» Черов: приятно забивать Акинфееву

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Защитник воронежского «Факела» Василий Черов заявил, что ему было приятно забить голкиперу московского ЦСКА Игорю Акинфееву в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Это правда, что Акинфееву особенно приятно забивать? Это лучший вратарь в российской истории. Приятно, но лучше бы мы выиграли», — сказал Черов.

ЦСКА одержал победу со счетом 4:1.

В первом тайме с передачи Ивана Облякова счет открыл нападающий Тамерлан Мусаев. Новичок красно-синих впервые вышел в стартовом составе московской команды в чемпионате России.

В середине второго тайма Иван Обляков, благодаря передаче Виктора Давилы, отличился сам. На 75-й минуте Мусаев записал на свой счет результативную передачу. Голом отметился Аббос Файзуллаев. На последней минуте отличился Федор Чалов с передачи Кирилла Глебова. На четвертой добавленной минуте один мяч отыграл Черов.

Ранее в ЦСКА объяснили, как разгромили «Факел».

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