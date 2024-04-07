В ЦСКА объяснили, как разгромили «Факел»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела» заявил, что его команда показала отличную игру. Его слова приводит «Газета.Ru».

«С первых минут было непросто, играли против команды, которая отлично обороняется. Надо было вскрыть игру, после гола это вышло. Мы хорошо комбинировали, много получалось, голы были забиты после комбинаций. У нас потрясающие болельщики, которые дают нам заряд положительных эмоций. Мы рады, что смогли порадовать зрителей этой победой», — заявил Федотов.

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После этого матча ЦСКА, набрав 36 очков, единолично занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 22-го тура РПЛ «Краснодар», обыгравший «Пари НН» со счетом 4:3, поднялся на первую строчку в турнирной таблице (43 очка). На второе место переместился «Зенит»(41 очко). Подопечные Сергея Семака проведут свой матч против «Балтики». Тройку замыкает «Динамо» (38 очков). Бело-голубые сыграют со «Спартаком».

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