Теннисист Рублев объяснил свои неудачи на двух турнирах в США

Российский теннисист Андрей Рублев согласен с тем, что последние два турнира в США ему не удались. Его слова передает официальный сайт «Мастерса» в Монте-Карло.

«Согласен, что выступления не были успешными. В Индиан-Уэллсе я был настолько сосредоточен на попытках контролировать свои движения, что полностью застрял в этом. У меня не оставалось ни сил, ни энергии. А в Майами я взорвался. Больше не мог контролировать себя, свои действия, свои нервы. Чувствовал себя парализованным, просто не мог пошевелиться. Возможно, дисквалификация с турнира в Дубае осталась в моей памяти», — сказал Рублев.

Турнир в Монте-Карло стартует 7 апреля.

На турнире в Майами Рублев вылетел во втором круге, а в Индиан-Уэллсе — в третьем.

В рейтинге ATP Рублев занимает шестое место (4890 очков). Продолжает удерживать первое место серб Новак Джокович. У него 9725 набранных очков. На вторую строчку поднялся итальянский теннисист Янник Синнер (8710 очков). На турнире в Майами он в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счетом 6:3, 6:1.

На третье место в рейтинге опустился испанец Карлос Алькарас (8645 очков). Четвертое место продолжает занимать Даниил Медведев (7165 очков).

Ранее сообщалось, что первую ракетку России не считают фавориткой финала турнира в Черльстоне.