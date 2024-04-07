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Экс-игрок «Спартака» назвал издевательством возможное неувольнение Абаскаля

Давыдов уверен, что Абаскаля уволят после поражения от «Динамо»

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов затруднился назвать фаворита матча между красно-белыми и «Динамо». Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Две команды «барахлят» в весенней части чемпионата. Тут тяжело определить фаворита, это вечное дерби. Надеюсь, победит «Спартак». О настрое в таких матчах речи не идет. Уволят ли Абаскаля в случае поражения? Я думаю, что да. Уверен, кандидатура на замену уже найдена. Если «Спартак» проиграет, то вопрос: «Как проиграет?» Если Абаскаля не уволят, то это будет издевательством», — сказал Давыдов.

«Динамо» и «Спартак» встретятся 7 апреля. Начало матча в 19:30 по московскому времени.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 32 очками делит седьмое место в турнирной таблице с казанским «Рубином». После возобновления чемпионата в марте этого года красно-белые не смогли одержать ни одной победы. Москвичи уступили воронежскому «Факелу» со счетом 0:2, а также сыграли вничью с «Зенитом» и «Уралом».

Ранее легенда «Спартака» объяснил, почему Абаскаля нужно убрать до конца сезона.

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