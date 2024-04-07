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Дзюба второй раз подряд не попал в заявку «Локомотива» на матч

Дзюба пропустит второй подряд матч «Локомотива»

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Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не прилетел с командой в Грозный и не примет участия в сегодняшнем матче с «Ахматом». Об этом сообщает «Матч ТВ».

7 апреля «Локомотив» сыграет с «Ахматом». Начало матча в 16:30 по московскому времени.

Дзюба пропустил три последних матча команды. Он не попал в заявку на игру Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (1:1) и кубковый поединок против «Урала» (0:1).

«Железнодорожники» вылетели из розыгрыша Кубка России. В чемпионате страны москвичи, набрав 33 очка, делят с ЦСКА и «Крыльями Советов» четвертое место в турнирной таблице.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 18 матчей в чемпионате России и еще пять — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. Соглашение предусматривает продление еще на один год.

Ранее в «Динамо» порадовались отсутствию Промеса в ближайшем матче команд.

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