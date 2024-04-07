В «Питтсбурге» заявили о зависимости игры Малкина от присутствия его родителей на матче

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан оценил игру российского нападающего команды Евгения Малкина в последних матчах. Его слова передает официальный сайт клуба.

«Семья очень много значит для него, и когда его родители приезжают в город, он явно хочет показать свою лучшую форму. Поэтому я не сомневаюсь, когда его родители здесь, и когда рядом люди, которые ему особенно дороги, он демонстрирует свою лучшую игру», — сказал Салливан.

В ночь на 6 апреля «Питтсбург» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 5:4. Евгений Малкин стал автором дубля. На этом матче присутствовали его родители, которые растрогались после голов своего сына.

Малкин в этом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провел 77 матчей, отметившись 25 заброшенными шайбами и 37 результативными передачами.

Хоккеист выступает за «Пингвинз» с 2006 года. Он — первый российский игрок, ставший обладателем «Конн Смайт Трофи». Вместе с клубом Малкин трижды завоевал Кубок Стэнли — в 2009, 2016, 2017 годах.

Ранее российского хоккеиста признали первой звездой дня в НХЛ.