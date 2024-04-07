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Экс-тренер сборной России отреагировал на угрозы Заварухина словами о колхозе

Плющев назвал бестактными угрозы тренера Заварухина в адрес хоккеиста Шалунова

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил слова главного тренера «Трактора» Алексея Заварухина в адрес игрока «Локомотива» Максима Шалунова. Его слова передает LiveResult.

«Это вообще было бестактно. Что у нас 90-е в колхозе что-ли? Главный тренер угрожает игроку, потому что тот влетел во вратаря. Это не серьезно. Был контакт, судьи почему-то не отреагировали, это уже другой вопрос.

Я думаю, что на таких стадиях дополнительная мотивация, тем более такая, не нужна. Все понимают, что игры идут на вылет. Сегодня «Трактор» сделает все возможное, чтобы себя реабилитировать», — сказал Плющев.

В первом матче между этими командами Шалунов нанес травму Фукале. Канадский вратарь покинул лед. Во втором матче он не смог принять участие. После этого Заварухин призвал Шалунова бояться во время матча в Челябинске.

После трех матчей счет в серии 3:0 в пользу ярославской команды. Следующая игра между соперниками пройдет в Челябинске 8 апреля.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее комментатор признался, что расстроился после вылета СКА из Кубка Гагарина.

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