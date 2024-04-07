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Российского хоккеиста признали первой звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Айлендерс» Варламов стал первой звездой дня в НХЛ

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Bob DeChiara/USA TODAY Sports

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В ночь на 7 апреля «Айлендерс» обыграл «Нэшвилл» со счетом 2:0. Российский голкипер Варламов провел полный матч и оставил свои ворота в неприкосновенности. Теперь на его счету 41 «сухой» матч за всю карьеру в НХЛ.

Варламов выступает за «Нью-Йорк Айлендерс» с 2019 года. До этого он защищал цвета «Колорадо Эвеланш» (2011-2019) и «Вашингтон Кэпиталз» (2008-2011). В России вратарь играл за ярославский «Локомотив».

В текущем сезоне Варламов провел в НХЛ 25 матчей, сделав три шат-аута.

Второй звездой дня назван форвард «Сан-Хосе Шаркс» Вильям Эклунд. Шведский нападающий в матче против «Сент-Луис Блюз» оформил хет-трик. Его команда одержала победу со счетом 3:2 в овертайме.

Третьей звездой лига признала нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Адриана Кемпе. Швед забросил две шайбы и сделал результативную передачу в матче против «Ванкувера» (6:3).

Ранее российский хоккеист оторвался от преследователей в гонке бомбардиров сезона в НХЛ.

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