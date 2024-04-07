Российский боксер завоевал титул чемпиона мира

Российский боксер Бахрам Муртазалиев завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 69,9 кг.

В 12-раундовом поединке, прошедшем в Фалькензе (Германия), он одержал победу над немцем Джеком Кулькаем. Россиянин отправил в нокаут своего соперника в 11-м раунде.

В ноябре 2023 года американец Джермелл Чарло освободил титул чемпиона. Он отказался от проведения боя против Муртазалиева и был лишен титула чемпиона мира IBF.

Муртазалиев выступает в первой средней, в средней и во второй средней весовых категориях. Он является бывшим чемпионом США по версии WBC United States (USNBC 2018—2019), чемпионом Америки по версии IBA Americas (2018—2020) в 1-м среднем весе.

В активе 30-летнего Муртазалиева 22 победы в 22 боях. Всего у него 16 нокаутов. На счету Кулкая 33 победы при четырех поражениях.38-летний немец проиграл пятый бой при 33 победах и не сумел стать чемпионом мира со второй попытки.

Ранее сообщалось, что реванш Дацика и Емельяненко отменен из-за угрозы теракта.