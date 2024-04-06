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Кучеров повторил рекорд НХЛ для действующих игроков

Кучеров повторил рекорд НХЛ для действующих игроков по матчам с тремя очками

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал три результативные передачи в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз».

В активе российского хоккеиста стало 136 (43+93) очков в текущем сезоне. Кучеров в 38-й раз набрал в рамках текущего регулярного чемпионата больше одного очка и повторил собственный рекорд, установленный в сезоне-2018/19.

Также он в 22-й раз в текущем сезоне набирает по три очка за матч. Подобный результат является повторением рекорда для действующего игрока, это достижение принадлежит Коннору Макдэвиду (22 таких матча в сезоне-2022/23).

В ночь на 4 апреля «Тампа» в матче регулярного чемпионата со счетом 4:1 обыграла «Торонто Мэйп Лифс». Кучеров в этом поединке набрал три очка, отдав три результативные передачи.

В этом поединке «Тампа» проиграла «Пингвинз» со счетом 4:5. «Питтсбург» (83 очка) одержал четвертую победу подряд и поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции. «Филадельфия Флайерз» (83) опустилась на девятое место, уступая «Пингвинз» по дополнительным показателям. «Тампа» с 93 очками занимает шестую строчку таблицы «Востока».

Ранее Кучерова поставили в один ряд с Овечкиным и Малкиным.

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