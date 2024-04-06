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Россиянка обыграла пятую ракетку мира и вышла в финал турнира в США

Россиянка Касаткина обыграла американку Пегулу и вышла в финал турнира в США

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David Kirouac/Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира серии WTA-500, который проходит в американском городе Чарльстон.

В полуфинале российская спортсменка одолела пятую ракетку мира, представительницу США Джессику Пегулу. Встреча, которая продлилась 2 часа 47 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5). Касаткина реализовала восемь брейк-пойнтов из 13, Пегула — восемь из 11. Также каждая из теннисисток выполнила по два эйса и допустила по две двойные ошибки.

В финале россиянка сразится с победительницей противостояния между греческой теннисисткой Марией Саккари и американкой Даниэль Коллинз.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Касаткина, набрав 3173 очка, занимает 11-е место. Она лучшая из россиянок. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (10835 очков).

В начале марта сообщалось, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Касаткина заявила, что с огромным удовольствием выступит на Олимпиаде.

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