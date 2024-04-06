Дубль Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Тампой» Кучерова

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Поединок, который состоялся на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге, завершился с результатом 5:4.

В составе «Пингвинз» дубль оформил российский нападающий Евгений Малкин. Эти голы стали для российского хоккеиста 495-м и 496-м в карьере в Национальной хоккейной лиге. Также российский хоккеист записал на свой счет одну результативную передачу. Голами в составе «Питтсбурга» также отметились Сидни Кросби, Крис Летанг и Майкл Бантинг.

За «Тампу» в этом поединке шайбы забросили Стивен Стэмкос, который оформил дубль, Ник Пол и Энтони Дюклер. Российский нападающий команды Никита Кучеров набрал в этой встрече три очка, трижды выступив в роли ассистента для своих партнеров.

«Питтсбург» (83 очка) одержал четвертую победу подряд и поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции. «Филадельфия Флайерз» (83) опустилась на девятое место, уступая «Пингвинз» по дополнительным показателям. «Тампа» с 93 очками занимает шестую строчку таблицы «Востока».

Ранее родители Малкина расплакались из-за дубля сына в матче НХЛ.