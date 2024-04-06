Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дубль Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Тампой» Кучерова

Два гола и передача Малкина принесли «Питтсбургу» победу над «Тампой» Кучерова

close
100%
Kyle Ross/Icon Sportswire/Global Look Press

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Поединок, который состоялся на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге, завершился с результатом 5:4.

В составе «Пингвинз» дубль оформил российский нападающий Евгений Малкин. Эти голы стали для российского хоккеиста 495-м и 496-м в карьере в Национальной хоккейной лиге. Также российский хоккеист записал на свой счет одну результативную передачу. Голами в составе «Питтсбурга» также отметились Сидни Кросби, Крис Летанг и Майкл Бантинг.

За «Тампу» в этом поединке шайбы забросили Стивен Стэмкос, который оформил дубль, Ник Пол и Энтони Дюклер. Российский нападающий команды Никита Кучеров набрал в этой встрече три очка, трижды выступив в роли ассистента для своих партнеров.

«Питтсбург» (83 очка) одержал четвертую победу подряд и поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции. «Филадельфия Флайерз» (83) опустилась на девятое место, уступая «Пингвинз» по дополнительным показателям. «Тампа» с 93 очками занимает шестую строчку таблицы «Востока».

Ранее родители Малкина расплакались из-за дубля сына в матче НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами