Чемпион UFC в пьяном виде угрожал допинг-офицеру

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Джон Джонс в пьяном виде угрожал допинг-офицеру, который пришел для того, чтобы провести необходимые тестирования. Об этом сообщает ABQ RAW.

Инцидент произошел в американском штате Нью-Мексико. Пришедший к Джонсу допинг-офицер установил, что спортсмен находится в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. 36-летний боец пригрозил сотруднику допинг-служб и в какой-то момент даже вырвал телефон из его рук.

Примечательно, что инцидент произошел в конце марта, однако сотрудник сообщил об этом только спустя несколько дней. Полиция Альбукерке занята расследованием предполагаемого преступления.

Джонс — бывший двукратный чемпион UFC в полутяжелом весе и самый молодой чемпион за всю историю этой организации, действующий чемпион UFC в тяжелом весе. За всю профессиональную карьеру Джонс потерпел лишь одно поражение, которое было присуждено в результате дисквалификации. Всего на его счету в ММА 27 победных поединков, еще один бой был признан несостоявшимся.

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