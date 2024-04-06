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В Госдуме заявили о смелости борца из США, который поддержал отстраненного россиянина

Журова отметила смелость борца США Снайдера, поддержавшего Садулаева

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Алексей Майшев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова оценила высказывание американского борца Кайла Снайдера, поддержавшего россиянина Абдулрашида Садулаева, которого не допустили до квалификационного турнира на Олимпиаду. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова отметила, что это нормальное поведение, спортсмены и должны вести себя подобным образом.

«Другое дело, что не все спортсмены могут выразить подобную точку зрения публично. Некоторые из них боятся, что на них это может сказаться. Особенно может прилететь со стороны Украины. А ведь все хотят тренироваться, соревноваться и заниматься собой», — заявила Журова.

В релизе комиссии UWW было указано, что причиной для такого решения послужила информация, согласно которой Садулаев поддерживает СВО, а также состоит в спортивном обществе «Динамо».

27-летний Садулаев — победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является четырехкратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом мира и победителем Кубка мира.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).

Ранее сообщалось, что Федерация борьбы России намерена оспорить недопуск Садулаева до отбора на Игры.

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