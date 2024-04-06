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«Вся страна болеет за Овечкина»: тренер о выходе «Вашингтона» в плей-офф НХЛ

Тренер Крикунов: Овечкин к концу регулярного чемпионата раззабивался

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Amber Searls-USA TODAY Sports/Reuters

Бывший главный тренер команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владимир Крикунов признался, что в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) больше хочет видеть «Вашингтон Кэпиталз», за который играет Александр Овечкин, а не «Питтсбург Пингвинз», в составе которого выступает Евгений Малкин. Его слова приводит Metaratings.

«В начале сезона [Овечкин] был не совсем готов, но к концу регулярки раззабивался. Они же сейчас борются с «Питтсбургом» и «Детройтом» за место в восьмерке. Сейчас вся страна болеет за него, чтобы он смог стать лучшим бомбардиром в истории НХЛ», — заявил Крикунов.

В ночь на 6 апреля «Вашингтон» проиграл »Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:4. «Столичные» занимают девятую строчку в Восточной конференции НХЛ, набрав 82 очка, на десятом — «Детройт Ред Уингз» с таким же количеством игр и очков. «Питтсбург Пингвинз» на 11-м месте с 81 очком после 76 встреч.

Овечкин в этом матче оформил дубль. Эти заброшенные шайбы стали для российского хоккеиста 850 и 851 в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин стал первым хоккеистом в истории турнира, которому удалось забросить 850 шайб за один клуб.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 73 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 29 шайб и отдал 33 результативные передачи. Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 43 шайбы.

Ранее «Вашингтону» Овечкина предрекли провал в плей-офф НХЛ.

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